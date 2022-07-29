力成(6239)通過每股配發現金股利6.8元，7月29日為除息交易日，現金股利預計發放日為9月5日。本周法說會公布第二季財報以及今年度展望，兩家本土法人均維持買進投資建議，目標價給予110元、115元，激勵除息首日上揚，盤中一度上漲2.27%或1.9元，至85.5元最高，成功邁向填息路。

力成今年第二季營收232.63億元，季增11.68%、年增12.81%，續創歷史新高，主要因記憶體客戶隨季節性需求增加，加上大陸封城轉單效益，各應用別之需求維持高檔，各產品線營收均較首季成長。毛利率23.5%維持高檔，稅後淨利27.47億元，季增25.08%、年增23.57%，EPS 3.62元，續創單季新高。

第三季為傳統電子旺季，不過受到上半年基期已高，加上終端需求放緩，庫存調整影響，法人預估，第三季營收較第二季持平。記憶體方面，PC、手機及繪圖需求下滑，不過資料中心、車用、HPC 等應用需求穩健成長，Logic(邏輯)業務方面，高階封裝包括Flip Chip、先進封裝開發順利，惟子公司超豐(2441)因客戶庫存調整而向下修正。法人預估，力成第三季營收235.66億元，季增1.30%、年增5.58%，稅後淨利23.62億元，季減14.02%、年減4.41%，EPS 3.11元。

展望2022年，儘管消費性電子銷售放緩，不過力成就客戶需求來看，營運仍穩定，公司近年擴大Logic(邏輯)業務及其他新事業，法人預期，2022年Logic(邏輯)仍是力成主要成長動能，Memory(記憶體)將持平，Memory業務方面，手機搭載量提高，加上網通、Server(伺服器)等需求維持強勁下，記憶體位元出貨量穩定成長，Logic業務方面，公司積極開拓新客戶，在Flip Chip(覆晶技術)、Bumping(凸塊製程)等高階封裝產能增加，且在客戶滲透率慢慢提高。法人預估，力成2022年營收902.36億元，年增7.69%，稅後淨利92.21億，年增3.62%，EPS 12.15元，年度營收獲利均可望再創新高。

法人投資建議方面，力成為績優封測大廠，連兩年獲利創新高，且力成逐步轉型已見成效，從傳統記憶體封測跨入邏輯業務，成為全方位封測廠，2022年預期Logic需求仍強勁，加上記憶體客戶穩定，預估獲利持續成長，下半年起雖將面臨半導體短期修正，但長期仍將隨半導體市場需求成長。公司長期維持高配息，殖利率高下檔具保護。儘管公司獲利動能放緩，不過考量到公司評價偏低，參考2022年EPS給予9倍本益比，目標價110元，建議買進。

另一本土法人表示，力成本身新業務還不錯，Tera Probe/TeraPower車用電子及高端應用產品的測試，需求仍然強勁。超豐則受到客戶調整庫存的影響，未來幾個月的營收會有較大輻度的向下修正。法人預估，力成第三季稅後EPS 3.35元。

烏俄戰爭膠著、國際通膨影響著全世界的消費力，預期半導體景氣會有短期的修正，但車用、高階應用仍維持正面的看法。由於力成記憶體和邏輯業務仍穩定成長，因此法人維持買進，目標價115元。