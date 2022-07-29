三月升息後重創買氣，房市交易量從四月起開始下修，不過，受惠疫情趨緩，三大房仲統計內部交易可以看得出來7月交易回溫，表現都較6月成長。在持續升預期之下，房仲業者認為，交易很難放量，下半年很難樂觀。

台灣房屋集團統計內部成交行情，7月七都交易量對6月微增1.09%，價小漲0.3%。而和去年同期相較，七都整體交易量年減5.36%，價年增2.16%。住商機構企畫研究室統計旗下加盟店7月成交業績，全台與上月相比，微增0.3%，但因七月工作天數較多，勉強視為平盤，可是與去年同期相比，減少11.4%。永慶房產集團統計：7月房市交易量與6月相比，台北量增11%，新北成長7%，桃園增加13%，新竹縣市成長17%，台中量增10%，台南與高雄分別成長12%與15%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，下半年房市發展有三大干擾因素，一為升息，其次是經濟和股匯市變化，第三為平均地權條例修正草案的審查，這些都會影響購屋族的資產配置彈性和額度，導致近月房市瀰漫觀望氛圍，尤其平均地權條例對預售市場限制頗多，近期不少剛需買方逐漸轉向新成屋產品，不過因整體氛圍趨向保守，因此買方追價空間有限，但賣方若沒有財務壓力或迫切換屋需求的情況下，也守價不讓，拉大價格差距，是交易量縮的主要原因。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，今年7月市況雖同樣受惠於疫情降溫，但房市交易表現卻與去年大不同，因疫情而停滯的買氣在疫情趨緩後並沒有大幅度的成長，雖7月房市交易略有回溫，但在通膨、升息、打炒房政策效應發酵下，市場保守觀望氣氛仍濃，讓今年7月全台房市交易表現不如去年同期，下半年房市交易有轉弱趨勢，必須持續觀察。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，央行連續升息，加上調升存款準備率，限制銀行放款，雖現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，不過對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，並詢問好貸款再下手，避免發生違約狀況。