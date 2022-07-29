高雄市第31家楠梓右昌公托中心啟用，市長陳其邁宣示托育政策：「顧弱勢、增公托、減負擔」。（記者林雅惠攝）

高雄市第31家楠梓右昌公托中心啟用，市長陳其邁宣示托育政策：「顧弱勢、增公托、減負擔」。（記者林雅惠攝）

高雄第31家公共托育機構、首座結合公園場地建置的公托啟用了！市長陳其邁於今天上午出席公托開幕表示，減輕年輕家庭負擔、照顧好高雄孩子，市府2年拚4年，公托弱勢優先名額達30％為六都最高，公托據點倍增至今年底達53處，今年8月起托育補助再提高，公托家長每月只要負擔3500元，積極實踐「顧弱勢、增公托、減負擔」三大托育政策目標。

陳其邁表示，高雄市公托在今年目標是22個，總計要達到53個，其中在楠梓區除了今天之外，還有一處是在後勁國小，總共有2處，因為這裡有大量增加很多的年輕的就業人口，都在這邊，另外高雄市在弱勢收托的比例，大概達到30％，也是在六都裡面是最高的。

陳其邁說，配合中央在8月開始的來減輕家長托育的負擔，公共托育的部分，由原來負擔的5000元，降到3500元，弱勢的家庭也降到1500元，所以國家跟你一起養的0到6歲的政策，也希望說公共化的教保服務能夠達到40％的目標。

陳其邁指出，今天的托嬰中心主要是由前瞻基礎建設計畫跟地方政府，大概出資了1400萬左右，他相信越來越多的藉由公私部門的合作，來減輕家長的負擔，這都是市政府一直努力在做的。

此外，高雄市在這段時間大幅度的來增加公托人員的薪資，提高公托比，也增加久任的獎金，都是希望說能夠有更多的人才能夠留在公共托育服務裡面，來增加不僅量的提升，而且在品質上也能同步的加強。

另外，除了生育補助外另一個選擇，就是保母的服務、坐月子服務，現在已經增加到第一胎120個小時，等值3萬元的服務，所以也希望大家能夠多多利用；而孕婦在弱勢婦女的部分，高雄市政府坐計程車看產檢也有補助，這是免費由市政府來提供，都是希望高雄市的年輕父母，在配合租金的補貼政策，希望減輕他們的負擔，增加這些公共教保服務，也希望在剛起步結婚的時候，能夠敢生、多生，希望讓年輕的爸爸媽媽減少負擔。

高雄市政府社會局表示，楠梓「右昌公共托嬰中心」委託社團法人台灣兒童及少年福利促進學會辦理，運用森林公園原有解說中心場地，規劃分齡照顧專業托育空間，更有公園內室外空間、綠地的地利之便，將帶給孩子充分的戶外活動，想像微風吹拂伴著孩子在樹林間奔跑遊戲的場景，就像快樂的精靈在森林間穿梭徜徉，更優化提升托育的內涵，展現公共托育的新氣象。