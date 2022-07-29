李登輝逝世2週年 國史館明辦新書發表會。國史館提供

李登輝逝世2週年 國史館明辦新書發表會。國史館提供

前總統李登輝逝世兩週年，國史館明舉辦「李前總統登輝先生逝世兩週年紀念─文物史料捐贈儀式暨新書發表會」，國史館長陳儀深表示，新書是由多位學者專家分別針對李總統任多面向的學術研究，各篇均有出色的研究觀察與立論創發。

陳儀深表示，《李登輝與臺灣民主化學術討論會論文集》這本新書是由多位專家學者分別撰述了17篇學術論文，內容包括李登輝在內兩岸外交、財政經濟、軍事國防、憲政改革、轉型正義，及臺灣主體性、生命史等學術研究，這次新書發表與珍貴史料捐贈，特邀請李登輝總統家屬、李登輝基金會、故舊僚屬與相關學者專家等與會。

《李登輝與臺灣民主化學術討論會論文集》這一本新書，內容包括 主題演講即東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸〈李登輝 與總統直選——回顧四分之一世紀的成就〉、國發會主委龔明鑫、政治大學臺灣史研究所教授薛化元、臺灣大學歷史系教授花亦芬等多位學者專家分別撰述。

此外，國史館為感謝李前總統家屬及李登輝基金會捐贈珍貴文物史料供各界應用研究，明將致贈感謝狀及「為國存史」獎座，並邀請李登輝之女李安妮等貴賓致詞。

今國史館也公布幾份李登輝家屬及其基金會捐贈的部分珍貴文物史料供各界應用研究；除了「1998年10月12日李總統向海峽交流基金會董事長辜振甫與參訪中國大陸代表團員講話稿」、「1988年1月20日李總統約見省市政府首長及議長談話紀要」 ，還包括1988年5月8日彭淮南(中央銀行經濟研究處處長)向李總統陳報「美國財政部部長及次長於參院銀行委員會『國際經濟及匯率政策報告』聽證會中對我之證詞摘要」 。

摘要內容提出相關數據驗證強調，以上事實顯示新台幣「目前或許已無再升值之必要」；「Brady（美國財政部長Brady ）部長在證詞中對新台幣升值之幅度已有正面之認定，並指出台灣新公佈之匯率制度已具有市場取向之功能，惟對其執行仍有不確定感」。