晶圓代工廠力積電（6770）完成4.09億美元海外存託憑證發行訂價，發行價格為每股17.55美元，約折合新台幣35.01元，較訂價日7月28日當日力積電收盤價38.25元為約8.5％的折讓。

力積電表示，於2022年7月28日完成4.09億美元海外存託憑證發行訂價。本次發行之海外存託憑證將於盧森堡證券交易所掛牌，每股海外存託憑證為15股力積電普通股，發行價格為每股17.55美元，約折合新台幣35.01元，較訂價日2022年7月28日當日力積電收盤價新台幣38.25元為約8.5％的折讓。

力積電表示，儘管新冠疫情之緊張情勢以及全球總體經濟和政治形勢導致市場波動，力積電仍準確掌握發行時機並成功發行，基於成為全球領先晶圓代工服務提供商的目標，許多國際優質投資人踴躍認購，此次發行最終簿記達到多倍超額認購，受到市場投資人的熱烈追捧。此次交易是台灣公司自2021年以來最大的海外存託憑證發行，同時也是自2019年以來台灣第二大的海外存託憑證發行。