交通部前部長林佳龍日前被徵召參選新北市長，他昨(28日)則是和行政院長蘇貞昌、民進黨新北市立委和多位議員、議員參選人相約板橋老字號美食「油庫口麵線」，一同品嚐飄香36年的在地美食。蘇大力推薦林的執行力、應變能力，更期許林擔任市長能提高建設效率、符合市民需要對此，林佳龍在臉書寫下，老縣長的叮嚀謹記在心！

林佳龍在臉書分享，蘇院長細說補助新北捷運環狀二期1400億、四個交流道100多億，板橋停車場43億、新北學校教室改建經費66億，建設最需要的是「中央地方一條龍」才能加速推進。另外，蘇院長三年前核定前瞻基礎建設經費，包含板橋居民很關心停車問題，但可惜的是7個停車場中，有3個目前都還沒執行，網頁也突然被下架。未來有機會成為新北市長，我們一定加速來推動。

林佳龍感謝行動力超強的蘇院長來打氣，在上周五請益後，不但立即展開和地方議員便當會，更來到地方為我們增加人氣。他更喊話，1126，讓我們一起翻新新北，開創未來！