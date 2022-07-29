張柏舟八點檔2度遇火，場面驚險。（民視提供）

張柏舟農曆七月禁忌少，唯獨沒工作安排會早點回家深夜不逗留。（民視提供）

演員張柏舟為8點檔《黃金歲月》拍攝火災重頭戲，不僅得突破攝影棚現場場域的限制，更要完美詮釋出劇情的張力。為了這一幕僅15分鐘不到的畫面，邀請爆破特效師坐鎮，出動上百位工作人員，耗時5小時才完成。

劇情下猛藥，獨自在屋內的張柏舟，面對劇中的大火他表示很心安，因為一進棚就看到攝影機後面都有滅火器，而且防護員也在旁邊待命，只是礙於在攝影棚拍攝，空調設備都要暫停，所以看到大家忍著濃煙又滿頭大汗，相當的辛苦，收工也特別喝了兩大瓶鮮奶排毒。

張柏舟說真的跟火有緣，因為在上一次的《大時代》也是家中被縱火，這一次也是被縱火，不過事後他嚴肅地說觀眾千萬不能模仿，因為火很無情，大家看戲就好。

面對農曆七月的第一天，被問到有沒有什麼禁忌，他表示自己是演員，禁忌比較少，像有遇過農曆七月還拍鬼片，但他自己是如果非工作必要，晚上就會比較少出門，也會一起參與七月普渡的大拜拜。