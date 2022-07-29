民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，面對余正煌透過律師放話，今早林直呼「好心被雷親」，桃園市長鄭文燦也力挺表示「別過河拆橋」。對此，國民黨桃園市長參選人張善政表示，要說這些話不如直接去台大審定會說。至於外界質疑鄭又帶林跑行程，張則說「習慣了，不計較」。

張善政今日中午參加桃園市中央軍事院校校友會母親節表揚大會暨全民國防教育、新冠疫情防範宣導活動表示，軍事院校培養出來的朋友，都擁有實在、誠信的特質，與他的個性相同，講究誠信與實在，盼選上市長後能將此特質發揮得淋漓盡致，在共同目標下，相信這場選戰定能拿回桃園，讓桃園變更好。

立委呂玉玲稍早也在現場喊話，年底選舉非常重要，請大家全力支持國民黨提名的市長、議員與里長候選人，讓他們有力量制衡現在的政府。對於黨內整合現況，張善政樂觀表示，整合一直都很順利，感謝呂玉玲幫忙支持，何時同台並不重要，實質上的整合已差不多，對整合進度感到非常高興。

另昨晚張善政與市議員參選人陳韋曄、桃園市議會議長邱奕勝合照曝光引發熱議，但卻是合成照。張認為，何種拍照形式他不在乎，拍出來能顯示團結氣氛才重要。

此外，林智堅與鄭文燦今早再度對論文爭議合力發聲，張善政直言，這些論述請他們直接去台大審定會講，別一直在外放話，親自到台大說明，讓委員會接受才是重點。

而鄭、林2人同跑行程，又引來行政不中立的質疑聲浪，張善政淡定表示「不是一開始就這樣嗎？我已習慣了，也不會去計較」，會持續走自己的行程。稍早活動現場，張善政也碰見鄭文燦到場，2人簡短握手致意，意外同框引發關注。