侯友宜協助長者攀岩復健。（王揚傑攝）

侯友宜和長者合作玩打地鼠，訓練手眼協調。（王揚傑攝）

新北市政府將高齡照顧列為重大政策，市長侯友宜承諾任內完成60家日間照顧（公共托老）中心，去年底市府即已提前達標完成60家，今年4月成立第61家，今（29）日再舉行板橋、中和、汐止3家公共托老中心聯合開幕儀式，遠超目標達64家，侯友宜期許今年底前完成70家，讓需要長照資源的家庭能即時得到資源挹注。

今天上午板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日間照顧中心聯合開幕，侯友宜表示，新北市的長輩已將近66萬人，當年他提出在任內要辦到60間的日間照顧中心，今天已達到64間，希望在年底之前能夠達到70間，讓長輩在新北市有安心快樂的生活。

新開幕的公共托老中心除提供基本個別化專業日常照顧外，還在照顧中融合了旅遊元素，並帶入現代科技提供智能化照護管理，隨時掌握長者健康狀況，日常課程活動也提供長者依喜好自主選課，多樣化的學習讓長者能更有興趣的參與其中。

衛生局長陳潤秋表示，未來將持續透過公私協力方式，在2025年完成百家社區長照機構的願景，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，期在2026年超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式，用心守護新北市每位長者，讓新北長者能夠在地安老。