外媒報導，據知情人士透露，美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周五（29日）將率團訪問亞洲，預計將訪問日本、南韓、馬來西亞和新加坡，而最受到關注的台灣則列為「暫定」行程。

佩洛西發言人Drew Hammill以安全考量為由，拒絕證實眾院議長的亞洲行程。

消息人士表示，近幾日來，佩洛西已經就其亞洲行程召開多場會議。

華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與美國企業研究所資深研究員庫珀（Zack Cooper）聯合投書《紐約時報》，稱佩洛西訪台可能升高美中爆發軍事衝突的風險，「一個小火星就可能將台海不穩定情勢轉化成危機。」，他們建議議長推遲台灣行程，讓拜登政府有時間傳達明確且一致的對台政策。

但這篇投書也提到在台灣議題方面，華府許多專家認為美方與北京的緊張升高是無可避免的事，因此美方不應該退縮。此外，北京動輒威脅美國挺台立場，華府內部已經形成不予理會的看法。

美國總統拜登周四（28日）與中國國家主席習近平通話，雙方在台灣議題上仍是各說各話，習近平警告美方切莫在台灣問題上「玩火」，而拜登仍重申美國對台立場不變，美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。