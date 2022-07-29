蔡英文總統29日上午出席「桃園會展中心統包工程上梁典禮暨公共藝術徵選成果發表會」，她說，桃園會展中心將成為桃園第一座國際級的展覽會場，再加上周邊的亞洲矽谷創新研發中心、機場、高鐵，將連結國際與台灣。

桃園市經濟發展局長郭裕信簡報，他說，桃園是亞太核心，在地理區位有不可替代元素，1年工業產值3兆是全國第一。桃園會展中心也會與世貿、南港展覽館區別，估計經濟產值可達222億。

蔡總統說，這項工程前年10月開始施工，施工廠商和工程團隊歷經疫情挑戰，克服了困難，終於完成上梁重要的里程碑。蔡總統也說，桃園是台灣的國門，是接軌國際的第一站，也是臺灣產業發展的重鎮，擁有將近1萬2000家的工廠，形成多元且完整的產業聚落。同時，桃園也是台商回流、企業擴大投資的熱門選擇。

蔡總統稱讚，桃園市長鄭文燦帶領的市府團隊用心，全力建設桃園，桃園會展中心就是他擘畫城市藍圖重要的拼圖。總統說，會展中心將成為桃園第一座國際級的展覽會場。再加上周邊規畫的「亞洲矽谷創新研發中心」，還有鄰近的桃園機場和高鐵站，可以方便國際廠商快速抵達，也能夠連結臺灣各地。桃園將有更好的條件，成為國際級的創新研發基地，以及人流、物流的運籌轉運中心。