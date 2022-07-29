國際銅價終於出現止跌回升，國內線纜業上市公司普遍表示，電力線纜、漆包線或裸銅線7月銷售受銅價下跌影響不大，但6月銅均價比去年同期下滑，恐影響7月營收計價，7月合併營收恐難逃下滑命運，不過29日線纜族群股價呈現漲多跌少。

7月中，國際銅價一度跌破7,000美元大關，不過市場預期中國大陸經濟增速放緩，但大陸依舊是全球最大銅消費國且上半年銅產量和進口量均高於去年同期，使得銅價止跌。英國倫敦金屬交易中心（LME）28日銅3個月、15個月及27個月期貨、現貨收盤價，全面回升至7,700美元以上，其中銅3個月期貨收盤價7,762.0美元，上漲125.0美元，漲幅1.64％；現貨收盤價7,765.75美元，上漲138.5美元，漲幅1.82％。

國際銅價5月跌破1萬美元，期貨及現貨行情連續三個月下滑，無法與俄烏戰爭爆發初期，銅價一度飆破11,000美元天價相比。具不願意具名的業者透露，國際銅價走跌，客戶通常會轉趨觀望，尤其適逢月底，即使有拉貨意願的客戶或經銷商也認為7月銅價下跌，等到8月初拉貨依前一個月，也就是7月銅均價計價，比7月底拉貨採用6月銅均價划算，多少也會影響7月銷售。加上近期銅價下跌，即使7月銷量維持去年同期相同水準，但6月銅鈞價下跌，也會造成7月營收有下滑之虞。