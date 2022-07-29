不敵連年虧損，《科學人》發行人王榮文今(29)日表示，「雜誌虧損不斷擴大，已經到了公司不能負荷的地步」，發行屆滿20年的科普雜誌《科學人》中文版將於年底紙本停刊。

雜誌《Scientific American》創刊於1845年，報導全球最新科學、技術發展及產業趨勢，享譽國際，遠流出版社自2002年出版中文版，屢獲金鼎獎肯定。

對於停刊，王榮文在臉書發文指出，7年前《科學人》雜誌開始虧損，紙本訂戶和零售穩定下降，兩年前意識到問題嚴重，訂戶已不足一萬，才發現不管怎麼努力促銷，優惠得到的新訂戶，永遠追不上流失的到期讀者。

王榮文提到，雜誌虧損不斷擴大，已經到了公司不能負荷的地步。更令人洩氣的是，透過和碩董事長童子賢的善意，送給科教老師和全國醫護20年來累積的「SA科學人中英對照知識庫」，被使用的頻率和效益似也不高，相當程度的打擊了他的信心。

王榮文說，《科學人》何去何從，遂成為他這兩年來的夢魘。因為無論是成為網路媒體、舉辦科學營隊，或者向企業尋求贊助、發起小額捐款，從營利事業轉為非營利組織，發展成公益網媒，每個新方向都代表新的人才技術和資金，都是新的創業。

王榮文認為，《科學人》雜誌太晚邀請企業家共襄善舉，以致錯失紙本改革先機，但《科學人》中文版總編輯李家維認為翻譯授權無比重要，網路真假內容太多，有177年的科學人編輯部能替大眾把關世界最前沿的科研品質，目前台灣自己人還做不到，他期盼這幾個月出現奇蹟合夥人，讓科學人中文版順利轉型公共網路媒體。