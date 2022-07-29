由12名選秀節目出道的男偶像所組成的團體「MIRROR」，昨(28日)傳出在紅館開唱時發生驚人意外，巨大螢幕突然從天而降，當場砸傷兩名舞者，從影片中可知事發當下觀眾第一時間傻眼，接著眾人尖叫不已。但其實這回出事的紅館過去就有很多「黑歷史」，實力唱將林子祥早年當嘉賓，意外跌落大洞，導致終生聽力受損，男神劉德華開唱時，曾有歌迷為搶紀念氣球撞到頭，送醫不治。

俗稱紅館、紅磡體育館的香港體育館於1983年4月開幕啟用，外型上寬下窄，如同倒金字塔狀，內有約12500個座位，是香港少數舉行演唱會時能設置「四面環繞舞台」的場地，同時也是不少藝人出道後夢想舉行演唱會的場地，若能在此開唱，也會被視為是達到演藝事業一定高度的里程碑。

然而紅館從啟用至今常有意外事故發生，1993年劉德華在此開唱時，由於其中一個橋段設計了紀念氣球從天而降，引來不少觀眾爭相搶奪，未料一名男歌迷不慎從樓梯上摔下，撞傷頭部後送醫仍不治，讓劉德華相當遺憾。

2003年林子祥受邀擔任汪明荃演唱會嘉賓，過程中因升降舞台故障，林子祥唱完後沒注意跌落8呎深大洞，送醫後一度住進加護病房，雖然後來未失去生命，卻導致他終身耳鳴、聽力受損。另一位天王郭富城則是在2012年開唱時，因鋼絲突然斷裂，差點頭撞到地板，幸好最後無大礙。

杜汶澤發文。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

除此之外，2017年草蜢開演唱會時再度遇到升降台故障，2018年古巨基開唱，及去年張敬軒舉行演唱會時，都曾發生有人跌落舞台事故，而昨MIRROR又發生舞者被大型螢幕砸傷的誇張事故，引起網友再度審視起紅館安全問題，來台發展多年的杜汶澤稍早對此回應：「很多人會認為停止轉發意外片段可以減輕傷痛，我沒有什麼意見，畢竟每個人令自己平靜的方法都不一樣，但我們同時要認真面對事情，如同我們面對2019年一樣。剛巧你看不見不等如沒有發生。」

杜汶澤表示，30多年來，紅館幾乎天天都有表演活動，如果今天一樣的意外發生在日本，已經會有人出面下跪辭職，但發生在香港似乎習慣不追究、不了了之，然後用其他娛樂麻痺自己，第二天起床後似乎什麼事都沒發生，他認為MIRROR「亦是這種社會現象的副產品」，最後喊話：「主辦單位，在享受勝利的同時，希望你們好好處理，香港人，已經很困難！」