已經一甲子的老透天，也能被改造為時尚感十足的共享空間，勾勒出一般人對老屋翻新的美好想像。「窩。被設計了」經營者莊上葳本業為室內設計師，租下老屋後改造為氣質獨具的共享空間，不僅當作本業的設計風格展示，更透過保留斜屋頂結構，搭配紅磚建築以及斑駁的壁面，讓空間更具韻味，可以在空間內安安靜靜的共享、共善、共感，讓人感覺特別療癒。

「窩。被設計了」位於苓雅區永定街，光是看門口擺放植栽綠意盎然，對比同排屋齡60年的老房子，就格外吸睛。

一踏入門內，氣氛十足放鬆。1樓為共享辦公室，設置木質長方桌，牆面特地規劃為木地板的展示空間，採用德國BOEN的木地板樣本拼接，連結本業的專業性，充滿文青氣息，牆壁則是透過特殊工法，展現寫意花紋宛如水墨畫作般的視覺效果，從視覺美學到生活機能都能兼具。

2樓為整層開放式空間，規劃為共善空間，以南方松斜屋頂、全實木地板，打造溫潤木質調，使人放鬆自在的木空間。

不過一開始宛如廢墟的61年老透天，想要改造為時尚感十足的共享空間，漏水跟結構是最大問題。莊上葳指出，租下老屋後，只能在考慮成本的情況下進行改造，任務並不輕鬆。

當時2樓被雜物堆滿，室內老舊髒亂，在拆除舊有的裝潢、評估房屋結構安全後，首先處理的就是漏水問題，設計師在2樓後陽台、屋頂進行防漏處理，正面改採整片玻璃帷幕，阻隔原本水泥牆壁滲水問題，因為使用大量的落地玻璃窗引進自然天光與戶外綠意，空間不但有新有舊，更增添了明亮與新生。

並把原本2樓受潮塌陷的天花板拆除，沿原本斜屋頂斜度鋪設天花板、崁燈、吊燈，展現室內設計工班的專業性，牆面則是保留原本紅磚牆面透過噴漆的方式，以最經濟的方式，呈現空間大改造的效果。

最大一筆裝修花費為鋪設2樓德國BOEN實木地板，藉由實際鋪設木地板，讓來訪的客戶踏踩感受實木溫潤質感，並協助客戶在視覺空間更好拿捏比例、顏色選擇，也是高雄市區難得的展示點。

莊上葳說，本來只是單純想要把老屋改造為工作室，也當成本業的作品之一，讓客戶可以實際體驗建材、燈飾、工法等理念，不過改造完成後赫然發現「這麼棒的空間，如果單純作為工作室諮詢的話，實在是太可惜了！」

因為想讓更多人感受這個空間帶來的美好，經營者規劃為共享空間，除了共贏，還能讓所有使用者都能「共盈」。也因為這樣，老屋內未來計畫舉辦「裝修講堂」，邀請室內設計師進行居家布置、建築法規、施工案例等講座，讓民眾可以更了解針對室內設計的自身權益，將共贏效能發揮到最大。

窩。被設計了

地址：高雄市苓雅區永定街191號

營業時間：上午9:00 ~下午9:00

電話：0911-877785

資料來源：莊上葳

老屋小檔案

屋齡：61年

地點：高雄市區

類型：透天厝

地坪：15坪

建坪：28坪

樓層：地上2樓（地下防空避難室已封）

格局：一樓辦公室+茶水間+廁所+倉庫、二樓活動空間+陽台+廁所

改造金額：150萬元 （含電器等）

資料來源：莊上葳