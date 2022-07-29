現居新北市烏來區的63歲大陸流亡詩人貝嶺，近日甫獲台灣永久居留證，卻因和鄰居間發生嫌隙，遭到毆打，目前警方已經通知涉案的42歲高姓男子到案，後續將進一步釐清案情。

貝嶺現為美國籍，22年前因「非法出版發行境外文學刊物罪」遭大陸當局判監，後在美方干預下被驅逐出境，流亡台灣，並定居於新北市烏來區，在此經營出版社「傾向」。

孰料，貝嶺近日與鄰居發生口角，演變為暴力衝突，貝嶺在過程中被打傷，於27日上午就醫。他稱，自己遭棍棒攻擊，肋骨被打斷，全身有多處擦傷，還有輕度腦震盪，並認為對方言語中透露排外心態，可能是仇恨性犯罪。

新店警分局表示，貝嶺26日晚間8時許，和高男先發生第一次爭吵，警獲報後到場了解，貝嶺表示只是鄰居間爭吵，不願提告，但當晚10時許兩人狹路相逢，再度展開爭執，情緒愈發激動，變成肢體衝突，導致貝嶺眼角、嘴角撕裂傷，身體也有多處擦挫傷。

警方指出，貝嶺在27日凌晨0時許至烏來分駐所報案，提告傷害，警方依規定受理成案，已經通知高男到案說明，待高男做完筆錄後會進一步釐清案情，全案詢後將函送地檢署偵辦。