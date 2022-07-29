美國大舉緊縮貨幣政策，加上通膨壓力不斷攀升，這股緊縮銀根的政策也擴及至大部份世界其他各國，也促使東南亞各國央行緊縮銀根。因此，東協國家仍有數大風險，使得在貨幣政策仍有緊縮壓力。

科法斯表示，近期東協幾家央行甚至在臨時會議上推出意外的政策舉措，或者超預期升息。新加坡金融管理局（MAS）自去年10月以來已經四度緊縮政策，其中兩次是在今年元月和7月的臨時會議上。而菲律賓央行在7月的臨時會議上升息75基點，超過了8月份升息50基點的預期。大馬央行於5月意外升息，7月再度上調政策利率。在脆弱的經濟復甦背景下，貨幣政策失誤和激進升息都會對企業和消費者構成風險，並可能破壞增長。

科法斯表示，東協國家的風險分別是：一、高漲的消費價格會降低購買力，進而抑制家庭支出。由於採取新的嚴格措施遏制Omicron疫情，去年私人消費的復甦力度仍然疲弱。今年上半年，復甦勢頭有所增強，只有印尼的零售銷售自年初以來持續放緩。然而，通膨快速上升之際，收入卻不見增加，這必然削弱消費者的購買力。如果通膨持續增長，將會抑制私人消費，並可能激發工資上漲需求，尤其是在面臨勞動力短缺的行業。

風險二、如果企業無法將增加的成本轉嫁給客戶，這些成本將侵蝕企業的利潤空間，從而增加現金流風險。目前的通膨壓力來自大宗商品，而大宗商品關乎公司的投入成本。最近的採購經理人指數（PMI）資料顯示，東協企業的投入價格增速仍然快於產出價格增速，表明業務利潤率正在下降。4月和5月CPI與生產者價格指數（PPI）的比率降至2014年底以來的最低水準，也反映了利潤率的下降。風險三、東協國家貨幣政策失誤。市場預期美聯準會在升息週期中將保持激進態度，加上通膨愈演愈烈，使得東協各國央行面臨越來越大的壓力，不得不亦步亦趨，跟隨美聯儲緊縮政策。隨著全球貿易放緩，該地區的復甦仍然脆弱，過度緊縮貨幣政策將阻礙經濟增長。科法斯說，目前，新、馬、菲三國已經緊縮貨幣政策，預計今年年下半年還將進一步緊縮。