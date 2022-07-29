《遍地黃金》由胡子彤（左起）、伍詠詩和徐浩昌主演。（華映提供）

國際導演吳宇森錄短片力挺《七人樂隊》。（華映提供）

由香港7大導演聯手合作執導的《七人樂隊》集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，7個不同風格的導演，合奏出一個情懷滿溢的香港故事。杜琪峯不但是此計畫發起人，也拍攝其中1篇故事，以黑色幽默笑看當時瘋狂投資潮，他笑說：「我當時就是一直抓不到發達的機會，氣不過我才拍了這個故事。」

杜琪峯執導短片《遍地黃金》，短片充滿了他精準犀利的風格，以他最擅長的黑色幽默，頗有他當年經典作品《奪命金》之感，而近來台灣股市跟隨世界股市震盪，更不時收到一堆教投資的訊息，這個短片讓不少喜愛投資的觀眾有深刻感受。

故事講述當年香港處處都是投資發達的機會，但又有多少人有勇氣抓住機會而致富。短片中3個好友中午總是在茶餐廳聚餐，講得滿口投資理論和門路，用說的就是天下無敵，但每每遇到機會在眼前時，又忍不住左思右想，錯失賺大錢的良機。

杜琪峯說：「一看片名《遍地黃金》就清楚表達出電影的主題，舊時香港到處都是發達機會，不過我次次都捉不到，真是氣死人！我不知失去了多少致富機會，因為氣不過，我才拍這個故事！」他多年來以快手又高品質的作品而聞名影壇，作品量極多，但他笑說：「我這一生一直想追求不勞而獲，但沒有成功過啊！」

杜琪峯表示香港經歷了好多次經濟上的起落，富貴快速轉移也是香港發展的特色，他不改犀利本色，笑說：「拍這部片想談貪婪和恐懼，但不知道何時該貪婪，何時該恐懼，就算是有遍地黃金都沒用啊！」

另國際導演吳宇森本要拍攝《七人樂隊》中70年代的故事，但因身體的因素決定退出計畫，但他特別為電影錄了推薦短片，有如「歸隊」般為電影造勢，他表示：「香港電影精神包含了1種自由奔放的創新力量，又能夠容納四方，讓每位作者都能夠將他們自己的感受、意念、對人生的看法，在每1部作品裡面表現出來。」