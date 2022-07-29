屏東縣政府警察局因應臺灣民俗鬼月鬼門開，成立「打詐縣府隊」，呼籲民眾詐騙集團比鬼還可怕，並找抗詐小尖兵拍攝防詐影片，提醒民眾千萬別被帥哥美女頭像及穩賺不賠話術等投資給誘惑，造成傾家蕩產、人財兩失，藉由該影片希望能協助民眾守住荷包。

鬼月鬼門開，鬼差打詐拘騙大公開。（圖／屏東縣政府警察局提供）

鬼月鬼門開，鬼差打詐拘騙大公開。（圖／屏東縣政府警察局提供）

屏東縣警局為拍攝此片煞費苦心，還找來負責打詐的一對刑警小孩，分別扮成「黑無常」與「白無常」，甚至警察老爸還親自用紙箱及布料等材料，親手製作鬼服讓孩子穿搭。影片拍攝兩天完成後，又耗時進行剪接及配樂等，也讓孩子寓教於樂。

警方表示，近來詐騙案件層出不窮，詐騙集團隱身於鍵盤前屏幕後，透過網路社群平台、電信簡訊等媒介，以帥哥、美女頭像製造愛情降落假象或製作假數據佯稱高獲利、穩賺不賠等話術誘騙投資，或以包吃包住又高薪誘惑，誘騙至國外求職，再逼迫從事詐騙不法活動等詐騙手法造成國人財產損失。

屏東縣政府警察局長劉印宮表示，為因應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策及貫徹縣長潘孟安守護縣民安居樂業策略，已成立「打詐縣府隊」，因應臺灣民俗鬼月鬼門開，呼籲民眾面對民俗鬼月不用怕，詐騙集團才可怕，詐騙集團會害我們傾家蕩產、人財兩失，為喚起防詐意識，特別聘請抗詐小尖兵拍攝防詐影片，藉由逗趣黑白鬼差打詐拘騙打工影片，引起大家關注提升防詐警覺，守護你我財產安全，打造屏東縣為安居樂業宜居幸福城市。