沈玉琳首次跟林襄搭擋主持《威廉沈歡樂送 約會沈查員》，默契滿分。沈玉琳透露第一次見到林襄時，只有「孫生前女友」的印象，但錄影時答應她，未來只提到「孫生」一次，就罰500元。

剛開始聽到要跟沈玉琳主持時，林襄當下反應：「我要變成荒謬美少女了，但滿適合我的。」沈玉琳則說跟林襄主持非常開心，但老婆芽芽開始緊張，「因為林襄的美貌有威脅到她。」沈玉琳幽默虧老婆：「妳有一項贏林襄，就是妳的年紀比她大。」聽得芽芽又氣又好笑。

兩人錄影幾次下來，沈玉琳給林襄「林大膽」封號，林襄透露第一次錄影，她獨自到高雄鄉下一個釣蛙場，甚至很接地氣的跟現場工作人員打成一片，最後還被拱跟青蛙接吻，一一完成任務，連沈玉琳對她敬業態度都欽佩不已。

沈玉琳好奇如果她在家裡看到老鼠會找哪位男藝人幫忙，林襄回「孫生」後，沈玉琳以為是「餘情未了」，結果林襄說：「他超怕蟑螂、老鼠這些小動物，我想整他。」沈玉琳才發現想這樣整前男友，原來是「餘恨未消」。