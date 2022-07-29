我國近年「生不如死」，人口自然減少，政府因而大力推動各種少子女化措施，但其實在性別工作平等法中早就規定「僱用受僱者100人以上雇主，應提供『托兒設施或適當之托兒措施』」，但因未有罰則、導致難以落實，婦團呼籲，性別工作平等法的托兒設施或措施法遵率仍不高，呼籲應有罰責以督促事業單位落實。

該法已公布多年，但據勞動部「僱用管理就業平等概況調查」發現，去年僅有68.7％的規模100人以上事業單位提供「托兒設施或適當之托兒措施」，仍有超過3成的事業單位未遵守規範，雖然性別工作平等法要求「僱用受僱者100人以上，未依規定設置托兒設施或提供適當之托兒措施」，但雖然有規定卻無法可罰，只能要求改善。

婦團認為，性別工作平等法原本規定僱用250人以上事業單位應提供托兒設施或托兒措施或，後來下修為僱用100人以上的事業單位就要提供托兒設施或托兒措施，政府雖然提供補助措施，但始終未有罰責、政府採購也沒有差別待遇，使法遵率始終不高。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨說，如果採用處罰的方式強制要求事業單位實施，可能反而會破壞勞資間關係，但該法也提及雇主可以提供如與其他幼兒園簽約、托兒津貼等托兒措施，事業單位也可以再依「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」申請補助，如新設立最高可以補助300萬元、已設立則可以再申請50萬元補助，目前也積極辦理宣導會鼓勵企業申請。