陳姓婦人手機的詐騙簡訊連結，進入後有偽造的紓困補助網站。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情漸緩，卻開始有詐騙集團假冒政府名義，傳送紓困補助簡訊等民眾上鉤，台南市陳姓婦人28日上午手機接獲以紓困為幌子的詐騙簡訊，點進連結，準備依指示儲值3000元，因忘記密碼到派出所求助警方，遭警及時攔阻。

南台灣日前才興起一陣股票、證券等詐騙簡訊風潮，近日卻悄悄變換新哏，60歲從事美髮業的陳姓婦人，近日手機接獲僅簡訊，假冒政府發送1萬元紓困補助津貼為由，附上連結，騙取民眾點進連結，匯出3000元「開通費」，就可以獲得補助。

接獲簡訊的陳婦半信半疑，但因急需錢紓困，仍點入準備匯款，卻因為忘記登入密碼，不會操作，索性跑到派出所問警察。

警方查看陳婦手機，發現是一個陌生連結網址，進入偽裝的「紓困4.0精進方案」網站，站內的圖片都是擷取行政院的真實圖片，用來混淆被害人，宣稱補助時間到7月底止，其實紓困補助方案早已結束。

詐騙網站還要求需先註冊登記資料，警方急忙告知陳婦不要匯款，先到政府官網搜查紓困補助的真正流程，以免遭騙取錢財與個資。

聽完警方說明，陳婦也表示「我也懷疑是詐騙的，但實在需要一筆現金，所以來派出所求證」。

警方表示，過去較多見的是以假藉股票、證券銀行專員發送的詐騙訊息，附上偽造的連結網址，只要民眾點入依步驟操作，就有破錢財風險。近來疫情趨緩，罕見以紓困補助為新哏的詐騙簡訊，提醒民眾可撥打「1988紓困振興免付費專線」詢問，或是直接上「行政院1988紓困振興專區」官網申請，切勿透過簡訊提供的連結申辦。