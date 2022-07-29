HISTORIC NIGHT FOR DT (@DianaTaurasi)! 👏



Not only scored 30 points and shot 5️⃣ threes in the Mercury win but also became the FIRST 40 or older WNBA player to score 30 points in a game! pic.twitter.com/oPsFWT1TGp — WNBA (@WNBA) July 29, 2022

WNBA老將陶樂西讓她的名字跟喬丹、諾維茲基共同列在美國籃球歷史之中！上個月剛滿40歲的鳳凰城水星老將陶樂西，29日單場轟下30分，除了幫助水星90比80力挫洛杉磯火花，更成為WNBA史上首位年紀超過40歲還能單場攻下30分的球員。

在NBA與WNBA歷史當中，之前只有喬丹(效力巫師期間)、諾維茲基(效力獨行俠期間)能以超過40歲的年紀拿下單場30分的表現，陶樂西說：「我的意思是到了我這個年紀，就算我才打到本季一半，當你變成老將，所有事情都會變成紀錄。」

「我也有可能史上首位單場投丟15顆三分球，且超過40歲的球員，以及成為史上首位在短短兩分鐘內被吹4次進攻犯規的超過40歲球員，」陶樂西自嘲表示，「所以最起碼到了當前，我只是很開心今晚我們贏了，我們能在我40歲時還是強隊，這樣我才開心。」

上個月11日年滿40歲的陶樂西，今天全場投20中12，含三分球投13中5，罰12中11，也是她生涯第27場比賽單場拿下30分與投進5顆三分球，生涯第52場得分超過30分，比起WNBA歷史上其他球星還要多出20場。