自7月2日正式宣佈與閱文集團達成合作，迷你創想集團旗下《迷你世界》與閱文IP《斗羅大陸》強強聯手，共同拉開2022《迷你世界》夏日紀帷幕。

8月4日，雙方全新聯動在海外區域包含馬來西亞、台灣、中國香港正式上線，帶來高能遊戲體驗。在已開啟的遊戲前傳中，聯動劇情逐步揭曉，讓玩家得以一窺《迷你世界》與《斗羅大陸》深度融合的無限可能。

《迷你世界》既有世界觀中，迷你宇宙的邪惡勢力虛空軍團企圖摧毀各星域，而在新的聯動劇情裡，斗羅大陸比比東的邪惡意志通過時空裂縫進入迷你宇宙。

為阻止虛空軍團與比比東勾結，斗羅大陸史萊克七怪同樣穿越至迷你世界，唐三等人將在迷你宇宙與玩家並肩作戰，共同守護迷你大陸。當然，一同來到迷你大陸的，還有來自斗羅大陸的更多玩法：從修行試煉到魂力升級，再到魂師對決的競技快感，《迷你世界》為玩家奉上鬥羅大陸中經典武魂、魂技、魂骨、魂獸和聯動劇情帶來的刺激體驗。

聯動正式開啟後，劇情發展將更加曲折多元：被比比東附身的花小樓干擾七怪穿越，導致七怪魂力被封印，花小樓昏迷之際，眾人前往兩大極地尋找破解之法。這意味著玩家需要在極熱與極寒之地，對戰百年魂獸乃至千年魂獸，獲取掉落的魂環，為後續進階修煉蓄力。以劇情CG串聯玩法，聯動極大增強玩家代入感。

豐富的遊戲體驗遠不止此：PVP、PVE等多玩法地圖，既激勵玩家盡情刷圖，提升等級和裝備的需求，同時支持玩家12人大亂鬥，盡享競技刺激體驗。全民鬥魂，全服排行，還能自由組合《斗羅大陸》不同武魂魂技，玩家們在還原主角團的熱血成長與冒險經歷中享受超燃魂鬥體驗，收穫此次IP聯動帶來的遊戲樂趣。

斗羅大陸空降迷你世界 花小樓與史萊克七怪合擊比比東

此外，《迷你世界》還將就此次聯動推出新皮膚。據爆料，第一彈聯動皮膚將是史萊克七怪中的唐三和小舞，至於皮膚的實裝體驗，則等待玩家盡情探索。斗羅X花小樓主題曲《彼此的光》等更多衍生物料也將隨聯動正式開啟放送。

此次《迷你世界》與《斗羅大陸》聯動，實現《迷你世界》夏季活動精彩開局，這個夏天，《迷你世界》將放送更多繽紛玩法，開啟迷你世界夏日嘉年華，為玩家帶來消暑盛宴。