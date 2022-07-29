今天在大聯盟場上天使以0：2不敵遊騎兵，此戰日本「二刀流」大谷翔平再次登板先發，挑戰貝比魯斯(Babe Ruth)104年來的「10勝10轟」偉業，無奈他仍與勝利擦肩而過，還苦吞了本季第6敗，他在6局投球中失掉2分，挨了1發全壘打，不過仍飆出連6場雙位數三振。而在打擊部分他和隊友都沒能進帳任何分數，全場僅5安打。

Shohei Ohtani, K'ing 3 consecutive hitters.



Getting out of a bases loaded, no out jam. 🔥 pic.twitter.com/GXOwWYnRjN — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 29, 2022

大谷上一戰對決勇士痛失6分，無緣追上貝比魯斯的投打雙十偉業，今天他捲土重來再次挑戰，可惜功虧一簣，主投6局被敲8安含1轟失掉2分，不過仍火飆11次三振且沒有保送。首局他就遇到危機，被前3棒西曼(Marcus Semien)、席格(Corey Seager)、海因(Jonah Heim)接連敲安，但他隨後連飆3K強勢化解危機。

到4局他碰上一壘手洛威(Nathaniel Lowe)，對方咬中86 mph滑球轟向中外野，而這時大谷仍處變不驚用連3K解決剩餘棒次。第5局遊騎兵攻勢再起，強打席格逮中大谷的曲球形成二壘安打，幫助球隊取得2：0領先，6局大谷先被洛威敲出三壘安打，好在他依舊化險為夷，結束此戰投球任務，整體來說表現還是不錯，可惜打線全面熄火。

15TH HOME RUN FOR NATHANIEL LOWE THIS YEAR!!!@Rangers | #StraightUpTX | 📺: BSSW pic.twitter.com/fV7qhtIMAL — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) July 29, 2022

大谷上半季豪奪6連勝，原本有望以完美姿態追平貝比魯斯偉業，未料下半季先發都吞敗，上一戰投6.1局挨了2轟痛失6分，今天雖僅失2分仍無力取勝，目前9勝6敗，自責分率2.81，但大谷本季三振功力真的非常出色，目前連6場拿下雙位數三振，總計99.1局火飆145K，相信若能保持狀態，第10勝到手也只是時間問題。