哥倫比亞和委內瑞拉外長周四宣布，將結束多年來的緊張局勢，並重建外交關係。

綜合土耳其國營安納杜魯新聞社和半島電視台報導，哥倫比亞委派外交部長雷瓦（Alvaro Leyva）前往委內瑞拉塔奇拉州（Tachira），會見了委內瑞拉外長法里亞（Carlos Faria）。他們在一份聯合聲明中說，自8月7日哥倫比亞新當選的總統佩特羅（Gustavo Petro）就職時起，將任命派遣新大使，並將重新開放領事館。

雷瓦在閱讀他和法里亞簽署的聯合聲明時說， 「雙方確立了鞏固友誼與合作關係的意願，審視了所有攸關兩國相關的問題，以造福於我們的人民。」他並稱，兩國政府將在共同邊界上一起「促進安全與和平」。

佩特羅在總統競選期間宣布，他的政府將尋求與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）重建溝通橋樑，而此舉象徵兩國雙邊關係的轉折點。

自從哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）2018年上任以來，該國政府一直支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）推翻馬杜洛政權，委內瑞拉於是切斷了兩國外交關係，並下令驅逐外交官。

委內瑞拉政府2019年在封鎖西蒙玻利瓦爾國際大橋後，兩國邊界正式關閉。而佩特羅在贏得選舉數小時後，宣布他已與馬杜洛政府進行對話，並表示，他希望恢復與委內瑞拉的關係。