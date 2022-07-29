新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣29日新增657例COVID-19 本土確診案例，分別為316位男性和341位女性，年齡分布在0至94歲，12歲以下102人、65歲以上41人，多數集中在18到64歲青壯年，約占72％。統計至7月28日為止，新竹縣今年累計確診人數11萬6186人。

新增657例地區分布為竹北市283例、竹東鎮100例、湖口鄉104例、新豐鄉59例、新埔鎮29例、關西鎮18例、芎林鄉22例、橫山9例、寶山鄉20例、北埔鄉6、峨眉鄉1例、尖石鄉5例、五峰鄉1例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離776人、居家照護列管人數2230人。

疾病管制署宣布，我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat，已於本月27日晚間抵台，完成通關及驗收程序後，將配撥各區管制中心。該藥物將由醫師評估治療效益與風險，充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核通過後提供重症及免疫低下確診個案使用。

依據世界衛生組織和歐洲疾病管制中心等單位的建議，大多數猴痘患者不需要特殊治療，主要以輸液治療與維持營養等支持性療法，來減輕症狀和併發症。口服抗病毒藥物tecovirimat建議使用於猴痘確診且病情嚴重的病患或免疫低下者。

衛生局提醒，本周末社區接種站將於周六上午8時至11時50分由大安醫院團隊在新竹縣婦幼館開打，兒童BNT及嬰幼兒莫德納疫苗安排在10時至11時50分，請家長依預約時間帶幼兒前往接種站，以避免擁擠群聚及久候。

除了社區接種站外，新竹縣52家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所均持續提供各年齡層對象、各廠牌、各劑次的疫苗接種服務，請符合資格的鄉親就近預約接種。