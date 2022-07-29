國軍南部單位一名女上兵，因不適應軍旅生活，同單位士官長為了讓其安心經常施予輔導並協助鼓勵，女上兵為了答謝長官照顧，偷偷買啤酒拿到士官長寢室請士官長喝，未料在房內遭到士官長性侵，當時女兵擔心自己違規帶酒進營區曝光會遭懲處，不敢大聲呼救，事後也不敢告知遭受性侵，因壓力過大而產生自戕行為，事後才透過同袍向連長報告。法官審理後，士官長遭依強制性交罪判刑4年2月。

根據判決書，服役於國軍南部某單位的士官長，因連上一名女上兵不適應軍旅生活，士官長因此經常噓寒問暖，並實施輔導協助，小美因而對士官長心生感激，於民國109年9月某日深夜，偷偷購買啤酒放置在士官督導長寢室。

士官長見狀就邀約小美一同至士官督導長寢室飲酒，但事後小美要離去時，士官長竟然獸性大發，將她壓制在床上，褪去衣物後強行性侵。小美因握擔心在營內喝酒的事曝光，會遭到嚴重懲處，因此當下不敢大聲呼救，隔天小美就向同袍求助，並輾轉上報連長，整件事才爆發。

士官長承認，確實有邀約小美喝到寢室喝酒，但強調什麼都沒有做，當晚喝酒聊天時僅有拍一次小美的肩膀，除此之外都沒有再碰到小美的身體。辯護人也強調，當天在營區仍有其他人在，如果女兵被性侵怎麼可能沒有呼救，其他同袍沒有聽到奇怪的聲響。

根據小美的同袍證稱，案發後隔天早上，小美就跟她講，當時情緒比較激動，說「士官長做了對不起他老婆小孩的事」，還一直哭泣。

其餘同袍也都作證表示，小美個性乖巧，只要吩咐事情，她就會做也不會去打小報告，且與士官長並無仇怨。而小美A案發後，陸續有數次割腕自殘行為，且想到案發時就會頭暈想吐、胸悶、喘不過氣、半夜哭泣已及出現入睡困難、夜驚及夢魘等失眠症狀。

法官審酌，士官長身為女方同連隊之士官督導長，與女方為長官及部屬關係，竟無視軍隊長官對於部屬之保護照顧義務，亦無視軍中應嚴守性別分際之規範，更利用低階士兵對長官之信任，趁邀約女方至其寢室內飲酒之際進行性侵害，且犯後毫無悔意，敗壞軍箴，使軍中女性增加恐懼，適應軍旅生活更加艱難，事後又未與女方達成和解及獲得諒解，因此判4年2月，仍可上訴。