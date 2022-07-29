張庭和林瑞陽夫妻移居大陸生活多年，傳聞靠電商事業和房地產累積了約1200億台幣身家，還曾是當地的繳稅王，未料最近捲入涉嫌傳銷風波，導致資產莫名被凍結。今(29日)則傳出兩人秘密回台，媒體詢問到夫妻倆身邊的知情人士，對方證實兩人確實回台，是為了看看久違的老母親，此行不會停留太久，之後就會回大陸。

去年底張庭和林瑞陽的公司因涉嫌傳銷被查，張庭神隱5個月後轉發公司聲明，批評相關報導中，「少數人試圖離間台商對大陸的情感」，並強調仍對大陸法治有信心，她以公司名義控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，希望能要回凍結的20多億人民幣（約88億新台幣）資產，相信司法會還給他們正義。

而負責此案的代理律師何兵也在微博解釋，提告的原因是裕華區市監局沒有管轄權，「查辦案件的過程中，該局無權申請法院查封凍結上海達爾威公司及案外公司、個人的財產，法院也不應配合作出保全裁定。裕華區有關部門的行為是典型的重複立案、趨利執法」，如果該局之後做出罰款等行政處罰，已經違反「一事不二罰」原則，「對於網絡銷售，如果允許重複立案、查處，意味著全國兩千多個縣市區均可以對達爾威公司繼續立案、處罰，不僅該公司再無寧日，我國的網絡經濟將受到嚴重損害。」

據《三立新聞網》報導，今訪問到知情人士，對方證實張庭和林瑞陽目前在台灣，因母親已經高齡85歲，夫妻倆才安排回台看媽媽，但因工作忙不會停留太久，而這次回來也是張庭和林瑞陽因為疫情相隔2年後首度回台。