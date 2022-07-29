民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文抄襲風波，同黨台北市議員王世堅28日在節目中指出，論文是品格問題、球場是能力問題，我們擔任公職、競選公職，最重要就這兩件事，並呼籲林「不要挑戰社會的智慧」。王的說法曝光後，引發網友熱烈討論，不少人讚王世堅講得好，有位網友更留言「此堅非彼堅，世堅情符合人間煙火，治肩責犯錯不肯負責」。

王世堅28日在政論節目《新聞面對面》指出，「不要挑戰社會的智慧」，觀察桃園市長選情，國民黨實在太差了，提名的張善政自視甚高、準備不足，即便在新竹棒球場事件撿到槍，也會膛炸把自己打死，如果我們黨還是堅持不把林智堅換掉，民進黨因為很團結，要打贏選戰還是沒問題，即便帶著傷打也沒問題，但不應該用這種方式。

王世堅認為，學術是國家的萬年大計，任何國家社會都不該動搖這東西，「論文是品格問題、球場是能力問題，我們擔任公職、競選公職，最重要就這兩件事：品格、能力，當這兩項遭受挑戰時，我覺得被質疑者(林智堅)自己知道該怎麼做」。

對此，不少網友紛紛在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言表達看法，有人認為「官場上沒品格又無能力的人比比皆是」、「台灣社會有一半的人認為論文抄襲不是什麼重要的事情...」、「品格與能力皆一大糊塗」、「王世堅大哥果然社會的良心」、「林先生應該是在挑戰桃園人的智慧」、「只能給王一個讚」。