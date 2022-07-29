臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出MMO 戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』已於 7/26（二）進行遊戲更新，推出最新最高稀有度的 UR 武將－UR 馬超、UR 龐統以及新 SSR 武將登場。除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。

「三國志 霸道」歡慶週年慶 登入送UR武將、新手限定伺服器開啟

「三國志 霸道」歡慶週年慶 登入送UR武將、新手限定伺服器開啟

UR 馬超的推薦編制：

• 馬超的戰法會給敵方部隊賦予【畏懼】，從而封印戰法，擊破敵軍。

• 技能【雄烈】會使隊伍通常攻擊部隊數+1，使通常攻擊發揮更大的威力。

• 如果龐德的戰法也連鎖發動，則通常攻擊可攻擊敵方 4 部隊。

• 在輔佐武將與裝備品多花心思，可使該部隊達到【剛力 V】，進一步提高攻擊力。

UR 馬超的推薦編制

UR 龐統的推薦編制：

• 將有強力弱化效果戰法的武將組合在一起，最大限度發揮龐統的戰法效果。

• 利用【深謀】的效果進一步延長弱化效果的時間。

• 利用高威力的智力戰法，對智力低下的敵人造成大傷害。

• 如有 UR 諸葛亮可以進行替換。即使低將星也可發揮同討效果。

UR 龐統的推薦編制

此次的更新也讓 UR 武將於【交流】中登場！玩家們可以透過【交流】獲得 UR 劉備、UR 趙雲兩位武將！

玩家們可以透過【交流】獲得 UR 劉備、UR 趙雲兩位武將！

最後，為歡慶週年慶，『三國志 霸道』也推出了多檔活動，包含「TVCM 紀念登入獎勵」，玩家只要於活動舉辦期間內每天登入即可領取最多 100 張「1 週年紀念特別求賢券」，即可免費獲得強力 UR 武將！也推出了「1 週年紀念交換所」與「名士引薦人來訪」活動，讓玩家們可以獲取更多豐富的獎勵！

• TVCM紀念登入獎勵

TVCM紀念登入獎勵

舉辦時間：2022/07/27（三） 00:00～2022/08/16（二） 23:59 GMT+8

• 1週年紀念交換所完成任務獲得分數，交換 SSR 武器素材、武將友好度、超求賢券等豪華報酬！

1週年紀念交換所完成任務獲得分數，交換 SSR 武器素材、武將友好度、超求賢券等豪華報酬！

舉辦時間：2022/07/27（三） 00:00～2022/08/04（四） 23:59 GMT+8

• 名士引薦人來訪使用資源交換 UR 武將等好禮！

名士引薦人來訪使用資源交換 UR 武將等好禮！

舉辦時間：2022/07/27（三） 00:00～2022/08/04（四） 23:59 GMT+8