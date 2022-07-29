神秘新角色「超越時空人」的出現對武林正道究竟是幫助還是傷害。（霹靂國際多媒體提供）

《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋主視覺。（霹靂國際多媒體提供）

台灣原創玄幻武俠劇《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋，將於今年8月6日起每周六晚間7點在「PILI線上看」上映，共有13集。「霹靂英雄戰紀」系列劇集以精緻短劇故事的形式呈現，讓觀眾們能更輕鬆地踏入霹靂玄幻武俠世界，而《蝶龍之亂》下闋主視覺中可以看到星球與隕石等元素，預示著時空聖戰將會有多重宇宙的展開。

主視覺中紅藍色系的視覺衝擊，充分呈現出在陣營劃分下的緊繃氛圍，主角素還真與神祕角色超越時空人相互倒映，一邊是如水般寧靜，另一邊則是戰火燃燒，預告兩人在劇中將有不少的精采交手。

《蝶龍之亂》故事講述殺伐果決的崎路人要回到過去滅絕罪惡之人；而邪媚兇殘的天蝶盟之主燈蝶，為剷除正道英雄領袖素還真回到過去，雙方因此開啟了時空聖戰，擾亂世界的因果。

惡鬥中素還真不顧一切地救援命在旦夕的英雄們，然而一次次經歷好友、愛人重傷與離別的疼痛，讓一向理智冷靜的素還真殺性暴起，心性躁亂下無法領導正道眾人，而江湖再現神秘人物「超越時空人」，他的出現對正道是幫助還是傷害？在武林渾沌局勢中，誰能在江湖這場棋局取得勝利？

《蝶龍之亂》下闋新增其他線上收看平台，讓戲迷可選擇多重頻道進入霹靂宇宙，LINE TV於8月7日起的每周日晚間7點起播出；中華電信MOD平台則於8月13日起開播。另外，凡訂閱1797方案（120日），即可抽盲盒《霹靂無雙3D激戰天下》系列公仔一隻，價值超過700元，還有多項周邊好禮可以帶回家。8月6日將同步開放實體預購「蝶龍之亂下闋DVD＋CD全套典藏版」，收錄蝶龍下闋1至13章DVD與原聲帶CD，首批限量500套。