國旅補助7月15日開跑，自由行住宿可折1300元，因疫情稍有趨緩，花蓮縣在暑假強打觀光活動，半個月來，縣府已收到的國旅補助登錄額度逾6千萬元（相當於6萬間房次）；花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示「已經很久沒有看到如此旅遊盛況」，市區客房更是一房難求，讓花蓮在各縣市搶攻國旅商機的熱潮中表現亮眼。

邁向10週年的鯉魚潭紅面鴨FUN暑假，今年有全國唯一、花蓮獨有的水上大型原民歌舞劇碼，再加上有煙火秀、雷射光採特效，假日吸引全場爆滿人潮；鯉魚潭商圈發展協會理事長林明哲就表示，今年訪遊客人數較往年明顯，絡繹不絕的車潮有時還造成台九丙線塞車，更帶動商圈店家及潭邊石藝大街設攤攤商的消費商機！

花蓮縣政府觀光處表示，因疫情花蓮觀光產業受創已逾兩年，期間中央政府以特別預算提供國旅補助，以維繫觀光產業鏈，現更積極搶攻悠遊國旅補助，7月15日起推出悠遊國旅補助，縣府已收到的國旅補助登錄額度已逾6千萬元，換算補助款相當於6萬間房次。

陳義豐表示，不僅旅宿業其他包括交通、餐飲、伴手禮、夜市、體驗行程等業者都相互獲利，之前初估夏戀嘉年華就有達到8億的觀光產值，接著聯合豐年節3天十多萬遊客，許多團客慕名前來參加，預估觀光產值達到5億元，暑假活動仍持續中。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，本月住房率平均7成以上，有活動的期間更達到9成以上，顯示觀光活動確實帶動相當多的觀光人潮。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，今年暑假市區住房率可達9成，花蓮縣昨統計已經超過6萬筆補助，整個宜花東約12萬筆的補助，佔全台一半，顯示觀光人潮還是多往宜花東縣市。也希望暑假過後，縣府再設法辦活動吸引人潮。