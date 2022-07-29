羅一鈞宣布今再增8例兒童MIS-C。（本報系資料照）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬2983例本土，新增79例中症、61例重症。台灣重症個案中新增8例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，其中1人合併輪狀病毒感染、1人合併肺炎黴漿菌感染，均為國內首見。台灣至今累計136例兒童重症。

指揮中心表示，台灣今增140例中重症個案，分別是79例中症與61例重症，其中重症個案包括8例兒童MIS-C的案例，為5男3女，分別在5月13日至7月14日間確診，6月8日至7月22日間發病，症狀為發燒、腹瀉等，其中5人出院、3人治療中。而3名治療中的兒童，有2人合併其他感染，1人感染輪狀病毒，1人感染肺炎黴漿菌，均為國內首見。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中有一位是3歲、無慢性病史的男童，在7月5日確診新冠肺炎，7月16日起陸續有發燒、嘔吐、腹瀉、食慾及活力下降的症狀，7月20日前往急診，診斷為急性腸胃炎而住院，經檢查輪狀病毒感染，抗原陽性，經抽血發現發炎、血栓指數偏高，診斷為MIS-C，院方給予免疫球蛋白治療，目前症狀改善，在一般病房治療中。

另1名無慢性病史的8歲女童，7月14日確診新冠肺炎，曾接種2劑疫苗。羅一鈞表示，女童在7月21日起陸續發燒、全身皮疹、咳嗽、流鼻血，7月23日赴急診，X光顯示有輕微肺炎，肺炎黴漿菌IgM抗體快篩陽，診斷為黴漿菌感染，因出現MIS-C症狀，入住加護病房，7月28日轉至一般病房，目前仍在住院中。

國內兒童至今累計136例重症個案，其中MIS-C已達70例（其中10人接種過疫苗），死亡個案則維持25例。羅一鈞表示，由於5月底、6月初國內出現本土疫情，預估6周左右會有很多MIS-C個案通報出來，時間點為7月中、下旬，目前處於MIS-C個案的高峰期。MIS-C較易出現在未接種疫苗的小小孩，提醒家長注意，儘速帶孩子接種幼兒疫苗。