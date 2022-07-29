日月光投控(3711)第二季、上半年財報亮眼，雖半導體產業終端需求有雜音，但下半年營收仍可望逐季向上，本土法人調升日月光至買進投資建議，但目標價從132.5元下修至103元，但日月光周四衝上除息後最高價後，周五股價下跌，多在平盤下方整理，終場收跌1.59%，報86.4元，仍穩居5日線之上。

雖然整體市場正經歷庫存修正，日月光2022年全年展望如原先預期。2022年日月光營運成長動能來自新獲得訂單及長期客戶合約。日月光投控預期2022年半導體邏輯晶片市場可成長5~10%，2022年集團營收呈現逐季成長，若以美元計價，2022年全年ATM成長目標是半導體邏輯晶片市場成長幅度的2倍，法人預估，日月光投控2022年稅後EPS 14.78元。

5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，為半導體產業成長的長期支撐。雖半導體產業終端需求有雜音，但日月光2022年營收仍逐季向上，因此調升日月光至買進投資建議，但目標價從132.5元下修至103元。

日月光投控第二季合併營收1604.39億元，季增11.11%。其中IC ATM營收949.99億元，季增13.06%。EMS營收為662.18億元，季增8.26%。由於整體產能利用率提高，日月光投控整體合併毛利率季增加1.72個百分點至21.43%。日月光投控集團第二季稅後EPS 3.67元。

累計日月光投控上半年營收3048.30億元，年增23.72%。上半年ATM年增25%(以美金計價)，其中高階封裝年增48%。上半年集團汽車電子營收年增64%；封測事業汽車電子營收年增54%。日月光投控集團上半年稅後EPS 6.63元。

市場面臨庫存修正，日月光投控有信心在多元化客戶組合及製造靈活性之下，下半年合併營收將逐季成長。法人預估，日月光第三季平均產能利用率較第二季增加，封裝產能利用率80~85%，測試產能利用率高於80%，預期日月光第三季IC ATM營收季增5%，EMS部分，主要客戶5G新手機推出，預估第三季EMS營收季增25%。合併毛利率方面，第三季IC ATM毛利率和去年第四季的28.5%相當，EMS營業利益率約為今年第二季的4.03%。今年第三季日月光集團合併毛利率將會較今年第二季略低，來自材料等 成本增加，及產品組合的改變。預估日月光投控第三季稅後EPS 3.99元。