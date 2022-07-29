受到中國防疫封城鬆綁，帶動日本6月工廠產出成長寫下逾九年來最快速度，對日本決策官員來說是令人欣喜的消息，冀望有助於提振經濟前景。
日本官方周五公布，6月工業生產經季節調整後月增8.9％，創2013年2月開始比較數據以來最大單月成長。工廠產能回升主要歸因於上海解除封城，有利於汽車、機械、電子零件等產能恢復運作。
凱投宏觀資深經濟學家提利安特（Marcel Thieliant）指出，汽車生產較前月強勁反彈14％，是帶動工業生產主力，因上海封鎖造成的零件短缺情況趨緩。
受到中國防疫封城鬆綁，帶動日本6月工廠產出成長寫下逾九年來最快速度，對日本決策官員來說是令人欣喜的消息，冀望有助於提振經濟前景。
日本官方周五公布，6月工業生產經季節調整後月增8.9％，創2013年2月開始比較數據以來最大單月成長。工廠產能回升主要歸因於上海解除封城，有利於汽車、機械、電子零件等產能恢復運作。
凱投宏觀資深經濟學家提利安特（Marcel Thieliant）指出，汽車生產較前月強勁反彈14％，是帶動工業生產主力，因上海封鎖造成的零件短缺情況趨緩。
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