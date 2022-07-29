櫃買中心表示，倍力資訊公司（6874）在今（29）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。
根據櫃買中心資料顯示，倍力資訊成立於1999年9月間，董事長兼總經理為許金隆，主要經營業務是開發與代理軟體產品與相關服務，送件時資本額為1億4,500萬元，主辦券商是富邦證券。
倍力資訊2021年業績，營收11億6,472萬元，稅前盈餘9,782萬元，稅後盈餘7,899萬元，每股盈餘6.27元。
櫃買中心表示，倍力資訊公司（6874）在今（29）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。
根據櫃買中心資料顯示，倍力資訊成立於1999年9月間，董事長兼總經理為許金隆，主要經營業務是開發與代理軟體產品與相關服務，送件時資本額為1億4,500萬元，主辦券商是富邦證券。
倍力資訊2021年業績，營收11億6,472萬元，稅前盈餘9,782萬元，稅後盈餘7,899萬元，每股盈餘6.27元。
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