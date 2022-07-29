《無言的山丘》導演和主演們現身重映會。（八大提供）

嚴藝文親自掛上電影《無言的山丘》看板。（八大提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文聯手主持的實境節目《老少女奇遇記》，旅程繼續往美食之都台南邁進，除了大飽口福外，3位主持人也拜訪國寶級畫師顏振發，以及養蜂採蜜、理容按摩職人。

3位老少女在國寶畫師顏振發的指點下，參與繪製《無言的山丘》重映會中重要的電影看板，隨後嚴藝文親自上陣，把和楊貴媚、鍾欣凌一同手繪的看板掛上外牆，並與《無言的山丘》導演王童、主演陸弈靜、陳仙梅，一同參加時隔30年的電影重映會。

楊貴媚、鍾欣凌也在嚴藝文的引薦下，戴上防「蜂」帽，近距離直擊採蜜實境，楊貴媚第一次和蜜蜂如此靠近，直呼好恐怖，並小心翼翼用膠布將腿上的牛仔褲破洞貼好，「我把自己包得密不通風，因為我怕被蜜蜂叮到。」還開玩笑說：「我想說我兩個夥伴比較有肉，蜜蜂應該會先叮她們吧。」

鍾欣凌以前有採蜜經驗，相對比較不緊張，但透露當下還是抱著隨時要脫衣服的心情，「就想說蜜蜂如果真的來攻擊的話，趕快把自己的衣服脫掉，然後甩一甩，甩到遠方讓蜜蜂跟著去。」而這次在產地鮮吃蜂蜜剉冰，讓鍾欣凌印象深刻：「那個甜味和香氣，真的太迷人！」能在夏天吃完剉冰又跳到水中消暑，鍾欣凌大讚真是太舒服了。

回想這趟台南之旅，鍾欣凌透露除了了解職人的工作外，也對職人們的努力，以及下一代返鄉接棒的傳承，非常感動，「很多遊子想讓家鄉更好一點點，想要自己可以陪伴在父母親旁邊多一點，我覺得這個是非常動人的事情。」《老少女奇遇記》每周六晚9點在八大第1台播出。