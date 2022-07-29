萬能科大領隊老師胡裕強（白衣者）感動表示，經歷2年隊伍重整蛻變的時光，今年終於重返冠軍榮耀。（萬能科大提供／蔡明亘桃園傳真）

LSC《英雄聯盟》校園電競聯賽邁入第5屆，每屆都集結全台最頂尖的電競校隊參賽，桃園市萬能科技大學在為期3個多月的夏季公開賽中一路過關斬將，在總決賽以3比1打敗強敵黎明技術學院，第2次奪得LSC冠軍。

第一銀行LSC《英雄聯盟》校園聯賽由台灣電子競技聯盟與中華民國電子競技運動協會主辦，並由教育部體育署與Garena、Riot共同指導舉辦，今年賽事邁入第5屆，昨日在台北國際電玩電競展上圓滿落幕。

萬能科大在賽程中逐一擊敗遠東科大、弘光科大、東泰高中、青年高中、立志高中、東南科大等電競名校，在總決賽上與黎明技術學院勢均力敵、互相競爭，最終以3比1的成績打敗黎明，贏得冠軍獎金10萬元，這也是萬能科大第2次贏得LSC冠軍，讓電競校隊「萬能雄獅」再次站上峽谷巔峰。

萬能科大領隊老師胡裕強表示，所有運動比賽都沒有永遠的冠軍，實力永遠大於運氣，站在頂端別想著保持現有戰力，而是要鍛鍊進步才能不被超越，萬能自2019年拿到冠軍後，經歷2年隊伍重整蛻變的黯淡時光，終於在今年重返榮耀。

萬能科大校長莊暢也說，校方配合資工系與資管系設備與師資，設置專業競賽場館，培育專業電競選手、教練、實況主、導播、活動企畫等人才，推廣新興產業不遺餘力，期許選手未來持續在電競產業發光發熱。