蕭淑慎29日接受Hit Fm聯播網《嗆新聞》節目主持人黃揚明專訪，曾罹患罕見癌症「十二指腸癌」的蕭淑慎，發現體內有8.5公分的惡性腫瘤在2020年動了一場大手術，切除了1/3的十二指腸、胃，胰臟頭、膽跟膽管也全都切除。術後2年多，45歲蕭淑慎透露，今年5月追蹤發現癌細胞已轉移到肝臟，目前正服用標靶藥物進行治療。

樂觀的蕭淑慎表示，遇到了就是遇到了，沒什麼好怕的！她笑說，「只怕吃藥以後臉腫，上鏡頭很醜」並提到，她2020年手術後以為就可以擺脫標靶藥物，這兩年也都好好的，但今年5月發稱的事情卻可能成為她之後能否再好好演戲的重要關鍵，她回診追蹤發現癌細胞轉移，轉移到肝，她正面看待病情：「沒有辦法！遇到了就是這樣！」

蕭淑慎說，醫師要她繼續服用標靶藥物，強調這款藥物對治療腫瘤很有幫助，但她回醫生：「我知道它很有效，但我就不想吃！因為我會變很醜！」醫師說服她說：「妳還這麼年輕不要開玩笑，吃藥就對了！」但蕭淑慎笑說，因為吃藥會變很醜，她如果要上鏡頭還是會偷偷停藥幾天。

沉寂演藝圈許久，蕭淑慎客串《斯卡羅》角色以及力挺明金成導演的遺作《外送英雄》，成為劇中的大彩蛋，蕭淑慎感念大家還想到她，因為她跟當時的戰友們都失去聯絡，曹瑞原導演也是透過一個她的朋友在臉書聯絡上她，才有機會客串，收到邀約她立刻回答：「那有什麼問題？你說一句話我就來！」蕭淑慎說，因為曹瑞原導演是她的恩人，把她推上演藝顛峰。

蕭淑慎答應演出《斯卡羅》後發現自己罹患癌症，但還是硬著頭皮去演出，並沒向劇組透露病況。近期客串演出的明金城導演遺作《快送英雄》則是動完手術才去演出。蕭淑慎說，「我其實什麼都可以演，但是我就是怕醜！」蕭淑慎說，她刻意扮醜都沒關係，但就害怕自己的身體影響演出的狀況，因為吃藥就無法讓自己在鏡頭前維持最好的模樣。