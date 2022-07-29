金山區出產的甘藷屬甘藷中的極品。（金山區公所提供）

夏、秋是甘藷豐收季節，新北市金山區為台灣北部主要甘藷產區，東北季風吹拂加上半砂質黏土土壤，出產的台農66號及57號均為甘藷中的極品，金山區公所舉辦一系列甘藷季活動今（29）日揭開序幕，邀民眾做伙到金山輕旅遊、焢窯呷甘藷。

開幕活動邀請金牌蔬食主廚林聖智設計客製料理「時蔬甘藷義大利餃」、「酸甜甘藷涼凍」、「甘藷燒肉串」等新式菜單，並現場示範「炭燒甘藷泥脆餅」製作，蔬食料理結合甘藷蹦出新滋味，民眾在家就可輕鬆完成。

系列活動包括8月22日登場的金山甘藷王競賽，主活動「金山焢窯點藷成金」千人焢窯，將於8月27日展開，8月28日小農市集結合在地金山甘藷馬拉松賽事，9月則分別在台北希望廣場及板橋農會舉辦展售會。

金山區公所表示，今年的夜間星光窯活動自8月1日中午開放上網報名，當天現場除了焢窯體驗，也邀請表演團體及劇團演出，還有親子DIY活動、夜間蚊子電影院，是暑期親子活動最佳選擇。

新北市農業局長李玟表示，讓全台民眾更輕鬆享用金山特產甘藷，特別與中華郵政合作，推出郵購金山紅心甘藷禮盒，8月15日起在中華郵政「i郵購」開放訂購，每賣出一箱都將捐出10元，補助金山區國小營養午餐經費，讓大家享美食也做愛心，鼓勵民眾踴躍購買。