民進黨新北市長參選人林佳龍今要新北市長侯友宜承諾，如連任不會當落跑市長，國民黨新北市議員葉元之認為，為了證明自己是選真的，林佳龍應先承諾，敗選後就像姚文智一樣退出政壇，不要入閣，如果不敢，就是擺明選假的，那也沒資格要求別人做什麼承諾。

葉元之認為，如果林佳龍有信心會贏，那侯友宜就不會連任，自然就不會有連任後去選總統的問題。所以林佳龍就是對自己沒信心，覺得選不上，或者說他根本就是選假的，目的是敗選後入閣當行政院副院長。

他表示，林佳龍為了取悅蔡英文，想要立戰功在敗選後入閣，他這次選舉一定會不斷逼問侯友宜要不要選總統的問題，但只會讓自己在選戰中變成小丑，這也可以看出林佳龍為了做官，做再多醜事都不怕。

不過大家都看得出來林佳龍是選假的，他已經宣布參選20天了，行程少到可憐，每天不是在見蘇貞昌，就是在見民進黨市議員。他今天又跑來新北市議會，在市議會跟同溫層綠營新北市議員取暖。林佳龍是覺得反正選不上，天氣那麼熱，就不用去外面曬太陽了？我真的沒看過這麼懶的參選人。

葉元之嘲諷林佳龍還好意思再來新北市議會，林2月曾來過新北市議會參加民進黨團幹部交接，當時就在新北市議會宣示，「一定不會參選新北市長」，事隔5個月，林佳龍再來新北市議會，已經成為民進黨新北市長候選人，所以新北市議會就是林佳龍的照妖鏡，讓外界清楚看到他的謊言及沒有誠信，根本是蘇貞昌2.0。