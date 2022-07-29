國內日前出現BA.5群聚事件，至今累計11名本土個案。中央流行疫情指揮中心預估，8月中、下旬可能會有新一波BA.5疫情。有專家預估，屆時單日確診可能高達5萬例，對此，指揮官王必勝今表示，不排除這樣的可能性，有可能會發生。

根據指揮中心統計，國內BA.5本土個案共累計11例，其中7例為接機染疫、北部1例、南部3例。王必勝表示，由於國內仍在持續監測，預估接下來陸續還會有本土病例發生，會再和大家報告。

王必勝表示，本周世界疫情有稍微下降的趨勢，但東亞疫情陸續創新高，高峰還沒看到，日本、南韓的確診數相當多。台灣的狀況和其他國家不同，不過對於外界估計單日最高5萬例，他不排除這樣的可能性，有可能會發生。

對於8月的防疫措施是否會改變？王必勝表示，目前應該是維持現行的措施，原因是鄰近國家疫情升高得很快，需要觀察後續的死亡率、重症比例、對醫療量能的影響等。另外國內預期還是會有陸續的BA.4、BA.5個案，還需要觀察一下，再考慮進一步的開放措施。