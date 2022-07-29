成衣大廠如興爆發經營權之爭，今日再吞第四根跌停收2.9元，小股東損失慘重，今日自稱被公司「割韭菜」的小股東登報發出四大疑問，希望金管會出面伸張正義，制止現在當權者的胡扯行為，不要讓小股東股票血本無歸。

如興在7月中旬爆發經營權大戰，原本董事長、總經理突然全遭到撤換，改由翁紹華擔任董事長兼總經理，但上任後爭議未就此停止，包括竟可懸缺五個月未換董座，加上遲遲未釐清市場疑慮，被打入全額交割股，今天再度跌停開出，雖然一度爆量打開，但終場以第四根跌停作收，掛單排隊賣出張數還有5901張。

小股東今日登報痛批現在的公司派都在胡扯，只會以【善意的等待】一言以概之，並提出四大疑點， 強調自己也在「善意的等待」，等待公司不再胡扯，等待主管機關伸張正義而不是隔岸觀火，希望手上股票不要血本無歸、化為壁紙。

小股東登報內容如下：

第一，在7月15日翁紹華董事長宣稱偉豪公司今年2／24已改派法人代表，因為【善意的等待】所以到7月15日才不再等待並主張權利，善意等待期間的所有董事會及股東會決議無效，只有財報有效，金管會您不怕此例一開，未來造成效仿？

第二，7月19日交易所要求如興公司開記者會說明逾期改派公告之理由，如興發言人以【善意的等待】一言以概之，結果不是懲罰善意等待的人而是如興公司受罰150萬，投保中心您能接受嗎？這種荒謬的等待難道不構成背信嗎？

第三，交易所發函要求如興公司於7月20日早上7點前補正發佈獨立董事召集股東臨時會重大訊息及公告，如興公司補正發佈了嗎？難道也是在【善意的等待】中？金管會您的魄力在那裡？此等怪誕不該改組董事會嗎？

第四，7月25日交易所要求如興公司再次開記者會說明長達141天的逾期改派公告之理由，翁紹華董事長在記者會上怪東怪西就是沒有怪自己的【善意的等待】，結果不是懲罰善意等待的人，而是如興公司打入全額交割，金管會您覺得合理嗎？小股東就該淪為祭品？