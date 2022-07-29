明起取消「貨艙行李消毒」 。（圖／指揮中心提供）

我國每周入境總量上限從2.5萬增加到4萬人次，但旅客入境流程過於繁瑣、停留機場時間長，讓基層人員飽受抱怨壓力。中央流行疫情指揮中心宣布，7月30日起取消入境行李貨艙消毒作業，旅客入境預計可省下40到50分鐘時間，但行李上輸送帶時仍會噴灑消毒。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前旅客入境其中一關是要等待行李清潔消毒，需在航空器貨艙清消，約需40到50分鐘；專家會議昨天針對此議題檢討，考量目前國內外疫情及防疫效益，為避免影響機場作業效率，決議從7月30日0時起取消貨艙消毒作業。

莊人祥說明，7月30日起取消貨艙行李消毒作業，但仍會保留行李上輸送帶時噴灑消毒，至於轉機行李則免消毒；客艙消毒方面，專家認為目前入境旅客機場採檢陽性率仍高，且大多為Omicron亞型BA.5變異株，現階段仍維持客艙消毒，後續將做滾動式檢討。

目前我國入境流程可分為4大關卡，包括刷健康申報憑證、等候行李清消、唾液採檢、等候親友接送或搭乘防疫計程車。莊人祥昨表示，桃園機場各航廈都有20、21台電腦，平均每位旅客過關時間約2分鐘，但第一線檢疫人員透露，健康申報憑證系統曾在7月16日下午大當機3小時，近600名旅客被卡在登機門，得改成手寫方式通關。

指揮中心指揮官王必勝證實，當天第一時間就回報指揮中心，經查是機房硬體發生故障，當場處理改為人工作業，系統經處理後恢復正常，除了加強機房維護外，第一線單位也建議應設計離線作業系統，可供事後補登資料，目前正在積極進行中。