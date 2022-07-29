新北市平溪區的十分瀑布，近來正值枯水期，水量不復以往的氣勢磅礴。（張志康攝）

新北市平溪區的十分瀑布，近來正值枯水期，水量不復以往的氣勢磅礴。（張志康攝）

素有「台灣尼加拉瀑布」美名的新北市十分瀑布，近來遊客發現，瀑布水量變得很小，甚至連瀑布中的石頭都裸露出來，還長出青苔。附近民眾表示，國曆七、八月間本就是枯水期，最近久未下雨，水就愈來愈少。也有遊客出言戲稱，和以往的氣勢磅礡相比，如今猶如「尿尿小童」。

新北市平溪區的十分大瀑布是全台灣最大的簾幕式瀑布，一向有著「台灣尼加拉大瀑布」的美名。但近來時序進入大暑，許久沒有下雨，致使十分瀑布水量驟減，就連原本在水面下的石頭，都曝露出來，還長出青苔。甚至有現場的遊客戲稱，和以往的氣勢相比，現在的十分瀑布的水量就像比利時尿尿小童。

附近商家表示，其實每年進入國曆七、八月左右，就是十分瀑布的枯水期，夏天的水量往往要靠著颱風過境，才會重現以往的水量。不過，近幾年來台灣鮮少有颱風直接過境，最近又很久沒有下雨，今年的水量感覺較往年來得更少。

也有附近的業者表示，最近是暑假，正宜旅遊旺季，不少遊客久聞十分瀑布的盛名而來，但因為水量變得很小，多少有點失望的神情。也有許久以前曾經來過十分瀑布的遊客表示，以前的水量比較大，但附近的步道整理得很好，仍然相當舒適。

業者指出，看天氣預報，最近似乎有颱風，雖然不會直接侵台，但似乎會為北台灣帶來雨量，希望能夠多下點雨，讓十分瀑布重回以往的氣勢。

其實，十分因為過往交通不方便，除有平溪支線小火車穿梭而過外，附近的環境及生態都保持得相當良好，近來新北市也設置了不少健行步道，依然是暑假期間出門踏青散心的好去處。