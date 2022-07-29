新北市立鶯歌陶瓷博物館近期與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作，推出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」展覽，即日起至9月4日止在陶博館館B1陶藝長廊展出。（蔡雯如攝）

新北市立鶯歌陶瓷博物館近期與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作，推出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」展覽，即日起至9月4日止在陶博館館B1陶藝長廊展出，此展先前已在巴基斯坦、越南等國掀起轟動，為了讓台灣觀眾大飽眼福，日方特別精選67件人形作品，並挑選陶博館作為國內首個展出地點，盼提供最佳的觀賞品質。

陶博館今舉行「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」開幕活動，邀請在台日籍小朋友組成的太鼓協會演出。陶博館長張啟文表示，陶博館長期推動國際藝文交流，台灣和日本地理位置鄰近，互動良好，透過這次合作，民眾不必出國就可欣賞到精彩的日本人形。

張啟文說，日本人形製作的材料有陶土、木、紙與布料，展區將劃分成4個分區，分別是人們精神寄託的「節日人形」、成為藝術品鑑賞的「藝術人形」、反映百姓生活的「平民的人形」以及隨現代化「人形文化的擴展」，民眾可藉此欣賞到日本精緻藝術工藝、文化成就。

另外，展品中的《御所人形「手握寶船」》、《御所人形「手握仙鶴」》是陶土捏製，視覺卻以紅、白兩色，圓潤、健康的嬰孩手上握著帶來幸福的寶船，有著祝賀之意，造形可愛又討喜，藏有許多日本文化巧思，現場更有陶與不同媒材結合的藝術表現。民眾可至陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com／YCMuseum查詢。