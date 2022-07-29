豐田汽車主要供應商日本Denso，29日最新季報指出，受到全球車商減產，加上料件以及物流成本大漲影響，上季營利大減41%，且明顯低於市場預期。

從4到6月期間，這家全球汽車零組件銷售量第2大的日商，營業利益為636億日圓，約4.7億美元，遠少於預估的808億日圓。2021年同期，Denso的營利高達1072億日元。

對於本財年財測預估，Denso則從5,600億日圓下修至4,800億日圓。據悉，也生產車用半導體的Denso是通過合作協議方式來因應晶片嚴重不足問題，以確保日後不至於發生斷料問題。

中國大陸堅持清零政策，嚴格抗疫造成供應鏈斷鏈情況更為嚴重，全球車商也無一倖免全都身受其害。以豐田汽車來說，上季的產量就比原先規劃的至少要下滑1成左右。

目前消費性電子需求降溫，過去兩年多以來車用晶片短缺的狀況可望改善，汽車製造商應可免於缺料停產，新車延宕交付時間也可因此縮短。豐田就表示，從8月開始將更樂觀看待自己業務。