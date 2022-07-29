《櫃買市場》倍力申請上櫃 14:312022/07/29 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倍力資訊(6874)送件申請上櫃。 倍力資訊成立於88年9月，主要業務開發與代理軟體產品與相關服務，董事長兼總經理為許金隆，目前股本為1.45億元，111年第1季合併營收為5.88億元，稅後盈餘為2485萬元，每股盈餘為1.71元。 《櫃買市場》伯鑫工具申請興櫃 倍力資訊29日申請上櫃 《電腦設備》宏碁轉投資敦泰 估1.18億股利入帳 #倍力 #資訊 #櫃買市場 #申請上櫃 #68 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《資訊服務》安碁資訊H1獲利大增65% 股價觸頂越季線 11:202022/07/29 財經 歐美銀行攜手科技公司 用資訊共享平台打擊洗錢 04:102022/07/26 全球財經 天天上萬人次科學168落幕 太空人暴紅延後退場 20:102022/07/25 生活 專家傳真－獨立董事如何強化檢查 「ESG資訊揭露」清單？ 04:102022/07/29 專題周報 宏碁資訊IPO競拍均價136.38元 8/9以110元上櫃 20:152022/07/26 財經 宏碁攜樹德科大資工系 打造首座資訊科技體驗室 19:272022/07/26 財經 星展招募30名資訊科技專才 面試當天就知錄取否 11:232022/07/25 財經 嘉義市科學168教育博覽會 小孩瘋玩攀樹、闖關 17:022022/07/24 生活 基隆海洋文學獎徵件 04:102022/07/28 藝文副刊 16項重大違規 滴滴挨罰逾355億 04:102022/07/22 產業財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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