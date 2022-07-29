倍力資訊(6874)送件申請上櫃。

倍力資訊成立於88年9月，主要業務開發與代理軟體產品與相關服務，董事長兼總經理為許金隆，目前股本為1.45億元，111年第1季合併營收為5.88億元，稅後盈餘為2485萬元，每股盈餘為1.71元。

《櫃買市場》伯鑫工具申請興櫃
倍力資訊29日申請上櫃
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