美國財政部長葉倫28日（周四）表示，儘管美國經濟連續兩季負成長，但她強調美國經濟正在過渡階段，並非衰退。

葉倫在財政部的記者會強調，衰退意指經濟出現廣泛性的疲軟，包括大規模裁員、企業倒閉、家庭財務情況吃緊、民間活動放緩。 她提到，「這並非我們現在所見，看看我們目前的經濟情況，就業市場持續創造工作、家庭財務強勁、人們依舊消費、企業仍在成長」。

美國商務部同日公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減年率0.9％，此為美經濟連兩季萎縮，符合「技術性」衰退定義。